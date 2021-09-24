باكو، 24 سبتمبر (اذرتاج) تفقدت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني الظروف في المدرسة الثانوية الجديدة رقم 88 في بلدة بينا بحي خزر في باكو في 24 سبتمبر. أفادت وكالة أذرتاج ان وزير التعليم ايمين أمراللايف قدم للسيدة مهربان علييفا معلومات عن الظروف المهيأة في المدرسة الثانوية. قيل ان المدرسة الجديدة تستوعب 1600 تلميذ. توجد في المدرسة 37 غرفة درس ومختبرات وقاعات لتعليم تكنولوجيا المعلومات والاستعداد العسكري وقاعات المؤتمر وملعب ومكتبة ومطعم.

AZERTAG.AZ : السيدة مهربان علييفا تتفقد الظروف في مدرسة جديدة في بلدة بينا بباكو

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