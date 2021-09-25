مجلس الوزراء يقرر تخفيف نظام الحجر الصحي في أذربيجان

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

نظرا لزيادة عدد المطعمين بلقاح كورونا في البلد وانخفاض وتيرة الإصابات، أصدر قرار بشأن تخفيف بعض التقييدات.

أفادت وكالة اذرتاج ان القرار ينص على استئناف عمل المواصلات العامة وميترو أنفاق باكو في عطلات يومي السبت والأحد ابتداء من ذ أكتوبر عام 2021 بعدما كان متوقفا بسبب الحجر الصحي.

الى جانب ذلك، ينص القرار على استئناف النشاط في مجالات العمل والمجالات الخدمية التالية ابتداء من 1 أكتوبر عام 2021:

- نشاط أماكن التسلية والترفيه والاستراحة (النوادي أيضا)، كذلك أماكن تسلية الأطفال (كذلك، منها الموجودة في أراضي البولفار والمتنزهات)؛

- نشاط المنشآت الثقافية بشرط عدم تجاوز حجمها العام 50 في المائة (كذلك، منها قاعات الكونشرتو)، كذلك قاعات المؤتمر ودور السينما والمسارح؛

- نشاط مراكز التسلية الأخرى والأطفال لدى مراكز التجارة الكبيرة، كذلك دور السينما والمسارح بشرط عدم تجاوز حجمها الاستيعابي العام 50 في المائة؛

تعمل مجالات العمل والخدمات التي استأنفت نشاطها حتى الساعة 00:00. يسمح للأشخاص اعمارهم فوق 18 عاما بدخول الأماكن المغلقة لمجالات العمل والخدمات هذه الا بتقديم شهادة تطعيم ضد كورونا او شهادة عدم السماح بالتطعيم.

من المطلوب ان يملك 80 في المائة من العاملين في تلك الأماكن الخدمية شهادة تطعيم ضد كورونا او شهادة التعافي من فيروس كورونا.

كذلك يطلب من الركاب الذين تتجاوز أعمارهم عن 18 سنة ان يقدموا شهادة عن تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كوفيد ابتداء من 1 أكتوبر عام 2021 والجرعة الثانية من لقاح كورونا ابتداء من 1 نوفمبر عام 2021 او شهادة التعافي من فيروس كورونا عند زيارة المحافظات والمدن بالسكك الحديدية والحافلات (باستثناء خدمات التاكسي) باستثناء المواصلات العامة بين باكو وسومغايت ومحافظة ابشيرون.