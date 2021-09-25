أذربيجان: استئناف نشاط أماكن الاستراحة والتسلية ابتداء من 1 أكتوبر

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

بناء على قرار مقر العمليات لدى مجلس الوزراء، يستأنف عمل أماكن التسلية والترفيه والاستراحة (النوادي أيضا)، كذلك أماكن تسلية الأطفال (كذلك، منها الموجودة في أراضي البولفار والمتنزهات) ونشاط المنشآت الثقافية بشرط عدم تجاوز حجمها الاستيعابي العام 50 في المائة (كذلك، منها قاعات الكونشرتو)، كذلك قاعات المؤتمر ودور السينما والمسارح ونشاط مراكز التسلية الأخرى والأطفال لدى المراكز التجارية الكبيرة، ذكل بشرط عدم تجاوز حجمها الاستيعابي العام 50 في المائة.

تعمل مجالات العمل والخدمات التي استأنفت نشاطها حتى الساعة 00:00. يسمح للأشخاص اعمارهم فوق 18 عاما بدخول الأماكن المغلقة لمجالات العمل والخدمات هذه الا بتقديم شهادة تطعيم ضد كورونا او شهادة عدم السماح بالتطعيم.

من المطلوب ان يملك 80 في المائة من العاملين في تلك الأماكن الخدمية شهادة تطعيم ضد كورونا او شهادة التعافي من فيروس كورونا.