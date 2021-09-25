وزير الخارجية يلتقي بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووزير الخارجية الأرميني

باكو، 25 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجانية جيهون بايراموف على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وعلى مبادرة الجانب المقابل بالمندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا الأمريكي اندرو شافر والفرنسي ستيفان ويسكونتي والروسي ايغور خوفايف وكذلك بوزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان بحضور المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك.

قالت الخارجية في بيان إن الاطراف تبادلت وجهات نظر في اللقاءين ونظرا للحقائق الجديدة الموجودة في المنطقة حول مسائل تقديم عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وارمينيا.

وبُلّغ موقف أذربيجان المعلوم من الوضع ما بعد النزاع دقة الجانب المقابل.