  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط الأذربيجاني تحطم رقما قياسيا جديدا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٧]

    باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 78.50 دولارا بعد ارتفاعه 1.57 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 78.35 دولار في 5 يوليو من العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط الأذربيجاني تحطم رقما قياسيا جديدا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٤٢]
    العراق حريص على تعاون مكثف مع أذربيجان في قطاعي النفط والغاز والتكرير
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١١]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
    تسجيل الحد الأقصى لسعر النفط الأذربيجاني خلال العامين الماضيين
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٦]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    أسعار النفط الأذربيجاني تحطم رقما قياسيا جديدا