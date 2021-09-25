وزيرا خارجية أذربيجان وفرنسا يتبادلان الآراء حول الوضع في العلاقات الثنائية بين البلدين

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف نظيره الفرنسي جان ايف لي دريان في 24 سبتمبر على هامش مشاركتهما في الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول مستجدات العلاقات الثنائية بين أذربيجان وفرنسا ولفتا الى حرص كلا الطرفين على تطوير العلاقات لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

تحدث الوزير جيهون بايراموف في اللقاء عن اعمال إعادة الاعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من قبضة الاحتلال الأرميني منوها الى وقائع التدمير المخطط لاراضي أذربيجان ونهب التراث الثقافي وتزويره خلال فترة احتلالها من قبل أرمينيا.

كما اشير الى مخاطر تلوث الأراضي الأذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال الأرميني بالالغام والمتفجرات الأخرى. وتم التأكيد على ضرورة تنفيذ أرمينيا التزاماتها امام القانون الإنساني في تسليم خرائط دقيقة للحقول الملغومة الى الجانب الاذربيجاني.

الى جانب ذلك، قال الوزير بايراموف ان أذربيجان تدعم تطويع العلاقات مع أرمينيا على أساس مبادئ القانون الدولي وتطرق الى الخطوات التي تتخذها أذربيجان في هذا المجال. وشدد على ان بلاده مستعدة للتعاون مع كافة الأطراف التي تنوي الاسهام في تعزيز السلام والامن في المنطقة.

اجرى الوزيران تبادل الآراء حول مسائل التعاون بين البلدين في اطار المنظمات الدولية فضلا عن مسائل مدرجة في الاجندة الدولية.