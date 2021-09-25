بمناسبة ذكرى يوم الحرب الوطنية، تمت زراعة أكثر من 1000 شجرة صنوبر إلدار

خاشماز، 25 سبتمبر، إلخان يوسفلي، أذرتاج

تمت زراعة أكثر من 1000 شتلة صنوبر إلدار في خاتشماز بمناسبة ذكري 27 سبتمبر – يوم بدء الحرب الوطنية.

حسبما افاد مراسل أذرتاج في تلك المنطقة، إنه في إطار الحملة البيئية قد تم زراعة الأشجار علي امتداد جوانب طرق خاتشماز - قوبا وقاندوب - يالاما التي تمر عبر منطقة خاتشماز.

كما ساهم موظفو السلطة التنفيذية لمحافظة خاشماز، ورؤساء والموظفون الاخرون وكذلك المحاربون في الحرب الوطنية.

وبجانب زراعة الأشجار، قام المشاركون بأعمال تنظيف الحدائق في المنطقة، وإزالة الأعشاب الضارة والحجارة من المنطقة، وسقي الأشجار المزروعة حديثًا.

وستستمر حملة تشجير الحدائق والمنتزهات في الأيام القادمة.