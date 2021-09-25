  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إستمرار العمليات الناجحة المشتركة بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥‎٤]

    باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

    نتيجة للعمليات المشتركة التي تنفذها مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل مع مكتب شرطة منطقة صابونشو، تم ضبط بندقية " للصيد" مقطوعة الماسورة، و كما تم ضبط مسدس من طراز " VALTRO mod85 COMBAT" تم دفنهم في قطعة أرضية في حي ماشتاغا الذي كان يعيش به السجين فوجار ياشار إبن جوليافين الذي يقضي عفوبته في المؤسسة الطبية.

    AZERTAG.AZ :إستمرار العمليات الناجحة المشتركة بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٤]
    وفد النيابة العامة برئاسة النائب العام يزور كازاخستان
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢٣]
    وفد وكالة الدولة في زيارة المغرب
    ١٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٨]
    ولادة أكثر من 64 ألف مولود جديد في أذربيجان خلال 7 أشهر
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و142 ألف و392 نسمة
    إستمرار العمليات الناجحة المشتركة بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية