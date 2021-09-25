إستمرار العمليات الناجحة المشتركة بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٥٤]
باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج
نتيجة للعمليات المشتركة التي تنفذها مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل مع مكتب شرطة منطقة صابونشو، تم ضبط بندقية " للصيد" مقطوعة الماسورة، و كما تم ضبط مسدس من طراز " VALTRO mod85 COMBAT" تم دفنهم في قطعة أرضية في حي ماشتاغا الذي كان يعيش به السجين فوجار ياشار إبن جوليافين الذي يقضي عفوبته في المؤسسة الطبية.
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