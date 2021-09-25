إستمرار العمليات الناجحة المشتركة بين مصلحة السجون ووزارة الداخلية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

نتيجة للعمليات المشتركة التي تنفذها مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل مع مكتب شرطة منطقة صابونشو، تم ضبط بندقية " للصيد" مقطوعة الماسورة، و كما تم ضبط مسدس من طراز " VALTRO mod85 COMBAT" تم دفنهم في قطعة أرضية في حي ماشتاغا الذي كان يعيش به السجين فوجار ياشار إبن جوليافين الذي يقضي عفوبته في المؤسسة الطبية.