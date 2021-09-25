وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي المفوض الأوروبي في السياسة الخارجية وشئون الامن

باكو، 25 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 24 سبتمبر جوزف بوريل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية وشئون الامن على هامش مشاركتهما في الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول آفاق علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان. نوقش الوضع الحالي للمحادثات حول اتفاقية ثنائية ستشكل أساسا قانونيا للعلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي مع التأكيد على أهمية استكمال اعداد الاتفاقية الجديدة التي ستعتمد على الشراكة المتساوية.

كذلك تناول الطرفان بحث المسائل التحضيرية لقمة الشراكة الشرقية التي ستنعقد في نهاية السنة.

من جانب آخر، اجرى الطرفان تبادل الآراء المفصل حول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

أحاط الوزير بايراموف محاوره علما باعمال إعادة الاعمار والبناء في الأراضي المحررة ومخاطر تلوث الأراضي الأذربيجانية بالألغام الارمينية.

أشار الممثل الأوروبي بوريل الى ان الاتحاد الأوروبي قد يشارك في مرحلة إعادة الاعمار والبناء في اطار مهامه المعنية.

كما أجري في اللقاء تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.