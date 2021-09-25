خبراء الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان للتعاون الإسلامي يعقدون مؤتمرا صحافيا في كنجة لنتائج بعثة تقصي الحقائق لجرائم أرمينيا الحربية ضد المدنيين العزل

كنجة، 25 أيلول، أذرتاج

زار وفد خبراء مترأس من جانب رئيس الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لدى منظمة التعاون الإسلامي على هامش زيارته أذربيجان تلبية لدعوة أمينة مظالم أذربيجان سبينه علييفا مدينة كنجة.

قال مراسل أذرتاج إن اعضاء الوفد الدولي الذين رافق لهم في زيارة كنجة آيدين صافي خانلي عضو الهيأة الدائمة المستقلة تفقدوا ضمن بعثة تقصي الحقائق في مدينة كنجة المباني السكنية المنكوبة والمدمرة والمتضررة نتيجة استهدافها من قبل قوات أرمينيا بالصواريخ بعيدة المدى والمدفعية كبيرة العيار وسائر المنشآت المدنية ومن ضمنها الآثار التاريخية والثقافية والمحلات التجارية صغيرة وكبيرة وغيرها من المنشآت العامة واحيوا ذكرى ضحايا تلك الهجمات الغدرة واهدوا ثواب الفاتحة لارواح الضحايا الطاهرة.

بعد اختتام بعثة تقصي الحقائق عقد خبراء الوفد الدولي مؤتمرا صحافيا في مدينة كنجة لتقييم نتائج الرصد الشامل وتبني بيان بالشأن.

وخطب في المؤتمر الصحافي رئيس الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لدى منظمة التعاون الاسلامي الدكتور سعيد محمد عبد الله الغفلي محيطا حاضرين علما بزيارات الوفد للمناطق المحررة من الاحتلال الأرميني مبلغا أن اعضاء الوفد آسفون مما شاهدوا فيها. وقال الدكتور سعيد الغفلي خاصة "إن ما رأينا في مدينة أغدام كان مؤلما جدا حيث أن المدينة مدمرة تدميرا كاملا وجعلت الآثار التاريخية والثقافية عاليها اسفلها تماما. وكل مكان ملغمة عشوائيا. ونمد مساعدة لاذربيجان في هذه القضية خاصة. ونسجل كل ما شاهدناه في تقريرنا. زرنا أغدام وترتر الامس واليوم كنجة. ومن المرفوض نهائيا قتل المدنيين الابرياء."

ثم تحدث نائب رئيس الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان للتعاون الاسلامي حاجي علي اجيك جول قائلا إن أذربيجان مستعدة لفعل كل ما في وسعها من اجل توفير الاستقرار في المنطقة. وتابع اجيك جول إن مصير اكثر من اربعة الاف مدني اصبحوا في عداد المفقودين من جانب أذربيجان منذ حرب قراباغ الاولى لا معلومة عنه الى الحين ويجب أن تحاكم أرمينيا عن ذلك ايضا. وما شاهدناه في كنجة من الدمار والخراب والاطفال والنسوة والمسنين القتلى ولا سيما الغارات الجوية الغدرة المنفذة على المناطق السكنية الخالية عن اي منشأة عسكرية والبعيدة كل البعد عن منطقة القتال دليل سافر على نتائج الحرب الوخيمة. رحم الله الشهداء.

وفي ختام المؤتمر الصحافي تم تبني بيان.