أذربيجان: تسجيل 1099 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2404 مصاب ووفاة 18 مصابا في 25 سبتمبر

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1099 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2404 مصاب هذا المرض وتوفي 18 مصابا بالفيروس في 25 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 479 ألف و814 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 449 ألف و47 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و433 مريض منهم ويستمر علاج 24 ألفا و334 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و274 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و814 ألف و503 فحص طبي.