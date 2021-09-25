أذربيجان: تطعيم نحو 66 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 65 الفا و861 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 25 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و643 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و49 ألفا و218 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و293 ألف و590 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و700 ألف و96 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و593 ألف و494 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.