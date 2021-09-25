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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٦]

    باكو، 25 أيلول، أذرتاج

    قالت مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية الحبيسة الدائمة في باكو في بيان إن رئيس المندوبية بختيار عسكروف شارك تلبية لدعوة سفير ايران في باكو سيد عباس موسوي في استقبال رسمي نظمته سفارة ايران في باكو بمناسبة "اسبوع الدفاع المقدس" الايراني.

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران
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    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران