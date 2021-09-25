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    سياسة


    سفير أذربيجان يلتقي برئيس بعثة مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا في جورجيا

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]

    تبيليسي، 25 أيلول، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في جورجيا فائق قولييف برئيس بعثة المراقبة الانتخابية في جورجيا لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان لدى منظمة الامن والتعاون في أوروبا السفير ألبيرت يونسون.

    أفادت أذرتاج أن اللقاء المنعقد بطلب الجانب المقابل ارتكز على التطورات الجارية في منطقة جنوب القوقاز والعلاقات الأذربيجانية الجورجية.

    وقيل إن استقرار جورجيا وتنميتها المستدامة تفي بالكامل بمصالح أذربيجان.

    وقدم السفير يونسون معلومات حول فعاليات البعثة التي يرأسها في جورجيا رافعا شكره على استقباله في سفارة أذربيجان.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :سفير أذربيجان يلتقي برئيس بعثة مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا في جورجيا
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