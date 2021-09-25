العراق حريص على تعاون مكثف مع أذربيجان في قطاعي النفط والغاز والتكرير

باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

عقد لقاء بين وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل السعيد في وزارة الطاقة.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

تحدث الوزير برويز شاهبازوف بالتفصيل عن إنجازات أذربيجان في قطاع النفط والغاز ومساهمتها في أمن الطاقة الإقليمي والدولي ودور "ممر الغاز الجنوبي" في زيادة إنتاج الغاز وتصديره. وفي نفس الوقت، نوه الوزير بالإجراءات المتخذة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة لتحويل قاراباغ وشرق زنقزور إلى مناطق "طاقة خضراء". وشدد الوزير على أن تعاون أذربيجان الناجح مع المستثمرين الأجانب في قطاع النفط قد توسع بالفعل ليشمل مجال الطاقة المتجددة وأشاد بالفرص الجديدة في سياق تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين. "يمكننا تقييم آفاق سوكار لتوريد النفط الخام والمنتجات النفطية للعراق إلى السوق العالمية وتوسيع التعاون الحالي في مجال الطاقة ضمن صيغة "أوبك +".

عرض وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل السعيد تجربة بلاده في قطاع النفط والغاز وأشاد بدعم أذربيجان في تحقيق التوازن في سوق النفط. يذكر ان العراق حريص على التعاون المكثف مع اذربيجان في قطاعي النفط والغاز والتكرير.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مسار الطاقة المتجددة في العراق والوضع الحالي في سوق الطاقة العالمية.