  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصربي

    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [٢٣:٢٩]

    باكو، 25 أيلول، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 25 أيلول بنظيره في صربيا نيكولا سيلاكوفيتش على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

    قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين اعربا في اللقاء عن الارتياح من الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وصربيا مبلغين اهتمام كلا الطرفين بتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات.

    واشار الجانبان الى تطور ناجح للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وصربيا.

    وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول مسائل تمهيدية لفعاليات الذكرى السنوية الستين المقرر تنظيمها في مدينة بلغراد لمنظمة حركة عدم الانحياز.

    كما تبادل الوزيران في اللقاء وجهات نظر حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ : وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصربي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٩.٢٠٢١ [٠٠:٣٧]
    وزير الخارجية يجتمع مع مندوبين دائمين لدى الامم المتحدة للدول الاعضاء لحركة عدم الانحياز
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [٢٣:٣٨]
    وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الصليب الأحمر
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٢٥‎]
    سفير أذربيجان يلتقي برئيس بعثة مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا في جورجيا
    ٢٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يشارك في استقبال رسمي نظمته سفارة إيران
    وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصربي