وزير الخارجية يلتقي بنظيره الصربي

باكو، 25 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 25 أيلول بنظيره في صربيا نيكولا سيلاكوفيتش على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين اعربا في اللقاء عن الارتياح من الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين أذربيجان وصربيا مبلغين اهتمام كلا الطرفين بتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات.

واشار الجانبان الى تطور ناجح للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وصربيا.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول مسائل تمهيدية لفعاليات الذكرى السنوية الستين المقرر تنظيمها في مدينة بلغراد لمنظمة حركة عدم الانحياز.

كما تبادل الوزيران في اللقاء وجهات نظر حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.