وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الصليب الأحمر

باكو، 25 أيلول، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الخامس والعشرين من ايلول اليوم برئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماؤرير على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

قالت الخارجية في بيان إن الاجتماع تبادل الطرفان فيه الآراء حول الوضع الراهن للعلاقات بين أذربيجان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها مع التعبير عن أمل في مواصلة تطور التعاون الناجح الموجود بين الطرفين في المستقبل ايضا.

وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات مفصلة الى الجانب المقابل حول الوضع الراهن في المنطقة ولا سيما خطر الألغام والعواقب الناجمة عنها واعمال اعادة البناء والاصلاح والإعمار المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني. ولفت الوزير اهتمام محاوره الى تقييم فعاليات الصليب الاحمر ايجابيا من جانب أذربيجان في سياق النزاع.

بدوره قدم رئيس الصليب الاحمر بيتر ماؤرير شكره على المعلومات المقدمة وأطلع الوزير بايراموف على الاعمال المنجزة في هذا المجال من قبل المؤسسة التي يرأسها. واكد على مواصلة التعاون في هذا المجال والمشاريع ذات الصلة في سياق حل النزاع.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر في اللقاء حول الفعاليات الانسانية العامة.