وزير الخارجية يجتمع مع مندوبين دائمين لدى الامم المتحدة للدول الاعضاء لحركة عدم الانحياز

باكو، 25 أيلول، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في الخامس والعشرين من ايلول اليوم مع المندوبين الدائمين لدى منظمة الامم المتحدة للدول الأعضاء لدى منظمة حركة عدم الانحياز من الاعضاء غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وذلك على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

قالت الخارجية في بيان إن اللقاء ارتكز على تبادل الاراء حول مختلف المواضيع المدرجة في جدول اعمال مجلس الامن الدولي والتي تكتسي باهمية خاصة بالنسبة لحركة عدم الانحياز.

واكد الطرفان على وجوب محاربة التحديات والتهديدات المتولدة عن الارهاب بما فيه مراعاة معايير ومبادئ القانون الدولي والعدالة وابداء الوحدة والتضامن بين البلاد الاعضاء لحركة عدم الانحياز في هذا المجال.

وتم التعبير عن الاشادة برئاسة أذربيجان الناجحة في الحركة والمبادرات ذات الاهمية العالمية المتقدمة بمبادرة الرئيس الأذربيجاني في مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجرى في اللقاء كذلك تبادل وجهات نظر حول سائر مسائل الامن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك.