الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب بمناسبة يوم الذكرى
AzerTAg.az
٢٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٠]
باكو، 27 أيلول، أذرتاج
يوجه رئيس جمهورية أذربيجان القائد الاعلى المظفر إلهام علييف نداء الى الشعب بمناسبة يوم الذكرى في السابع والعشرين من أيلول اليوم.
أفادت أذرتاج أن النداء سيبث بالبث الحي عبر القنوات التلفزيونية.
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