باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) سيقام معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 19 عاما في غاباله في الفترة ما بين 1 – 12 أكتوبر. ستقام مباراتان وديتان بين منتخبي أذربيجان وقيرغيزستان ضمن معسكر تدريبي. أفادت وكالة أذرتاج أنه ستشارك في المباراة ألدار طاغيزاده ("Clermont Foot" فرنسا) وحسن حسنلي ("غاباله") ورضا جعفروف وحسين بابايف ("نفطجي") ومير علي أحمدوف ("صباح") وخيال صمدوف ("غاباله") ورشاد حسنوف ("كشله") وإبراهيم رمضانوف ("غاباله") وداود أوروجوف ("نفطجي") ونهاض أغايف ("سومغايت") ونيكيتا بيسوتسكي ("ستروقينو" روسيا) ورؤوف رستملي وقولاغا أسدوف ("غاباله") وسيمور محمدوف وخيال علييف ("صباح") ومحمد سفروف ("زيره") وفوسال قنبروف وكمال كازيموف ("كشله") ومحمود آغايف ("زيره") وجوانشير شاهبازلي ("نفطجي") ويوسف أورال ("بشيكتاش" تركيا) وأجه بيلسل ("أنطالياسبور" تركيا) ومحراج باخشالي ("غاباله") وميرموسوم جانييف ("قاراباغ").

AZERTAG.AZ : مواجهة بين منتخبي أذربيجان وقيرغيزستان

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