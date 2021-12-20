أذربيجان: تسجيل 577 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 672 مصاب ووفاة 9 مصابين في 20 ديسمبر

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 577 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 672 مصاب هذا المرض وتوفي 9 مصابين بالفيروس في 20 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 610 ألف و895 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 587 ألف و338 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و208 مريض منهم ويستمر علاج 15 ألفا و349 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و777 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و757 ألف و381 فحص طبي.