أمينة المظالم تنفذ بعثة تقصي الحقائق بشأن المقابر المدمرة في فضولي وزنكيلان المحررتين من الاحتلال الأرميني – صور

فضولي المحررة، زنكيلان المحررة، 20 ديسمبر، أذرتاج

تنفذ أمينة المظالم سبينة علييفا بعثة تقصي الحقائق بشأن المقابر المدمرة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية خلال فترة الاحتلال الأرميني بمحافظة فضولي المحررة.

قال جهاز أمانة المظالم في بيان إنه نتيجة لاستخدام قوات أرمينيا الأسلحة الثقيلة وقاذفات القنابل وراجمات الصواريخ والمدافع ضد البلد بأمر قيادة أرمينيا العسكرية السياسية وكذلك جراء الأفعال المخربة المتعمدة ارتكبت قوات أرمينيا الاحتلالية بلا هوادة ورحمة جرائم تدمير وهدم ونهب جميع المنشآت المدنية والمناطق السكنية والآثار التاريخية الثقافية والدينية حتى المقابر والمدافن الموجودة في محافظتي فضولي وزنكيلان هما الأخريين.

ونفذت بعثة تقصي الحقائق عمليات الرصد والمراقبة على ارض الواقع حول أحوال المقابر والمدافن المدمرة في مدينة فضولي وقرى قراخان بيكلي وده ده لي وكردلر بالمحافظة وقريتي محمد بيكلي وقرى بيرينجي أقالي وإيكينجي أقالي وأوجونجو أقالي بمحافظة زنكيلان وسترسل تقارير محررة على أساس نتائج البعثة الى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.