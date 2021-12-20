أذربيجان: تطعيم 77 جرعة من لقاح كورونا في 20 ديسمبر

باكو، 20 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 77 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 5 أشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و49 شخصا ضمن المرحلة الثانية و23 شخصا ضمن المرحلة الثالثة.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و66 ألفا و951 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و140 ألف و918 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و641 ألف و918 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و284 ألف و115 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.