رئيس الوزراء يستقبل سفير روسيا – صورة
AzerTAg.az
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٨:٤٤]
باكو، 20 ديسمبر، أذرتاج
استقبل رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 20 ديسمبر اليوم سفير روسيا في باكو ميخائيل بوتشارنيكوف.
قال مجلس الوزراء في بيان إن اللقاء نوقش فيه عدد من المسائل المتعلقة بالعلاقات بين أذربيجان وروسيا.
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