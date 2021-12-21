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    أذربيجان تستضيف الدورة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة في عام 2025

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٨]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأولولأ، (أذرتاج)

    ستستضيف أذربيجان الدورة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة في عام 2025.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا القرار اتخذ في اجتماع استثنائي لمجلس اللياقة البدنية والرياضة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة حول التعاون في مجال التربية البدنية والرياضة.

    ستقام الدورة الثانية لألعاب رابطة الدول المستقلة في عام 2023 في مينسك العاصمة البيلاروسية.

    كما نوقشت في الاجتماع قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون في مجال الرياضة ومسألة إقامة بطولات وكؤوس رابطة الدول المستقلة في مختلف الرياضات. تم توجيه مجموعة العمل لوضع مسودة لائحة بشأن مسابقات رابطة الدول المستقلة بحلول 1 يونيو 2022.

    يذكر أن أول ألعاب رابطة الدول المستقلة أقيم في مدينة قازان الروسية في الفترة ما بين 4-11 سبتمبر من هذا العام.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تستضيف الدورة الثالثة لألعاب رابطة الدول المستقلة في عام 2025
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