صدور كتاب عن "سياسة الاستيطان الروسية السوفييتية والنزاع في جنوب القوقاز"

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

صدر كتاب عن "سياسة الاستيطان الروسية السوفييتية والنزاع في جنوب القوقاز" لرئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز ان الكتاب يتناول سياسة الاستيطان التي مارستها روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي في جنوب القوقاز، لاسيما في أذربيجان، والعمليات الاجتماعية الديمغرافية في المنطقة، توطين الأرمن في امارتي قره باغ وايروان وأسباب وعواقب الصراعات الاثنية التي شهدتها أوائل القرن العشرين، كذلك تهجير الاذربيجانيين من بيوتهم وديارهم في أرمينيا خلال سنوات 1953-1948.

يجب الذكر ان الكتاب مصدر علمي للمؤرخين والساسة والطلاب والجمهور الكبير من القراء.

سيقام قريبا حفل اشهار الكتاب.