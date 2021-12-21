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    أمينة المظالم تنفذ بعثة تقصي الحقائق بشأن المقابر المدمرة في أغدام بعد فضولي وزنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٩]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    تنفذ أمينة المظالم سبينة علييفا بعثة تقصي الحقائق بشأن المقابر المدمرة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية خلال فترة الاحتلال الأرميني بمحافظة أغدام المحررة بعد محافظتي فضولي وزنكيلان المحررتين.

    قال جهاز أمانة المظالم في بيان إنه نتيجة لاستخدام قوات أرمينيا الأسلحة الثقيلة وقاذفات القنابل وراجمات الصواريخ والمدافع ضد البلد بأمر قيادة أرمينيا العسكرية السياسية وكذلك جراء الأفعال المخربة المتعمدة ارتكبت قوات أرمينيا الاحتلالية بلا هوادة ورحمة جرائم تدمير وهدم ونهب جميع المنشآت المدنية والمناطق السكنية والآثار التاريخية الثقافية والدينية حتى المقابر والمدافن الموجودة في محافظة أغدام هي الأخرى.

    ونفذت بعثة تقصي الحقائق عمليات الرصد والمراقبة على ارض الواقع حول أحوال المقابر والمدافن المدمرة في قريتي قاراغاجي وأوزون دره بالمحافظة وسترسل تقارير محررة على أساس نتائج البعثة الى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

    وكشفت البعثة عن وجود خطر متعلق بالألغام المغروسة خلال فترة الاحتلال الأرميني لدى مساحات المقابر والمدافن لدى محافظة أغدام على غرار المحافظات المحررة من الاحتلال الأرميني أيضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :أمينة المظالم تنفذ بعثة تقصي الحقائق بشأن المقابر المدمرة في أغدام بعد فضولي وزنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني – صور
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