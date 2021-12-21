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    شرطة شروان كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مساكنه – صورة

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١١:٣٤]

    شروان ، 21 ديسمبر، أذرتاج

    موظفو شرطة مدينة شروان يواصلون فعاليات المراقبة والاحترازية بغية التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    قالت شرطة شرووان في بيان إن الموظفين كشفوا خلال جولات رصد عن مصاب بجائحة عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة واتضح أن المواطن واحد علييف المحدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الايجابية غادر مساكنه قبل فترة العزلة الشخصية واحتجز وأعيد الى عنوان تلقيه العلاج.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

     

    AZERTAG.AZ :شرطة شروان كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مساكنه – صورة
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