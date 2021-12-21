زيادة حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وجورجيا

تبيليسي، 21 ديسمبر / كانون الأولولأ، (أذرتاج)

بلغ حجم التبادل التجاري بين جورجيا وأذربيجان في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من العام الجاري 997293.4 دولار أمريكي، هذا هو 146026.1 دولار أو بنسبة 17.15 في المائة أكثر من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن جورجيا استوردت البضائع والمنتجات الأذربيجانية بقيمة 5090007 دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة قدرها 12.7 في المائة عن العام السابق.

زادت صادرات جورجيا إلى أذربيجان بنسبة 22.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 488292.6 دولار. وبلغ حجم التجارة بين جورجيا وأذربيجان رصيدا سلبيا قدره 207081 دولار في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام. هذا 2.5 مرة أقل من العام الماضي.