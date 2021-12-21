باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج ينظم 21 ديسمبر اليوم في العاصمة باكو مؤتمر في "نموذج تنمية أذربيجان: الامس واليوم والغد" بتنظيم حزب أذربيجان الحديثة بشراكة مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات. أفادت أذرتاج أن المؤتمر انطلق بعرض فيلم وثائقي حول الرئيس رئيس حزب أذربيجان الحديثة إلهام علييف. ثم ألقى نائب رئيس حزب أذربيجان الحديثة رئيس الجهاز المركزي للحزب طاهر بداقوف كلمة افتتاحية تحدث فيها عن فعاليات الرئيس إلهام علييف السياسي المرموق الذائع صيته عالميا. ثم استمع المشاركون الى تقرير ألقاه النائب الأول لرئيسة المجلس الوطني علي حسينلي في موضوع "بناء دولة أذربيجان". ويستمر المؤتمر.

AZERTAG.AZ : مؤتمر "نموذج تنمية أذربيجان: الامس واليوم والغد" في باكو – صور

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