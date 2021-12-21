أذرتاج تحصل على جائزة منظمة شنغهاي للتعاون

بكين، 21 ديسمبر (أذرتاج)

تم تكريم وكالة انباء أذرتاج الأذربيجانية بشهادة تقدير من قبل منظمة شنغهاي للتعاون تقديرا لاسهامها النشط في التبليغ الصحيح لسمعة المنظمة والتغطية الإعلامية الجيدة لنشاط أمانة المنظمة واهتمامها بجدول اعمالها.

كذلك قدم الأمين العام للمنظمة فلاديمير نوروف في حفل أقيم في مقر امانة المنظمة في بكين في 21 ديسمبر شهادات تقدير الى وكالتي تاس الروسية وسينخوا الصينية الى جانب اذرتاج، وكذلك الى التلفزيون المركزي الصيني وصحف "جينبين جباو" و"تشاينا ديلي" و"جينبين هوباو" الصينية ونشرة "” Voice of Diplomacy.

اعرب فلاديمير نوروف عن شكره على وسائل الاعلام والصحفيين على اهتمامهم بنشاط المنظمة.