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    سياسة


    عرض كتاب معنون بـ"السالك المظفر للطريق الكبير" – صور

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    جرى 21 ديسمبر اليوم حفل عرض كتاب معنون بـ"السالك المظفر للطريق الكبير" ضمن مؤتمر في "نموذج تنمية أذربيجان: الامس واليوم والغد" بتنظيم حزب أذربيجان الحديثة بشراكة مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات.

    خلال عرض الكتاب المكرس لحياة وفعاليات رئيس حزب أذربيجان الحديثة الرئيس القائد الأعلى المظفر إلهام علييف قدم مستشار الطبعة ومؤلف مقدمة الكتاب نائب رئيس حزب أذربيجان الحديثة رئيس الجهاز المركزي للحزب طاهر بداقوف معلومات مفصلة حول محتوى الكتاب وغايته.

     

     

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