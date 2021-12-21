انعقاد اجتماع لوكالات وهيئات الفضاء للدول التركية في باكو

باكو، 21 ديسمبر (أذرتاج)

انعقد في باكو الاجتماع الأول لوكالات وهيئات الفضاء للدول التركية، ذلك برعاية وكالة الفضاء الأذربيجانية اذركوسموس.

أفادت وكالة أذرتاج للأنباء ان الهدف الرئيسي من الاجتماع الذي حضره ممثلون من البلدان الأعضاء والمراقبة لمنظمة الدول التركية هو دعم المشاريع المشتركة في مجال الفضاء بين الدول التركية وتحديد اتجاهات العمل المشترك لتطوير العلاقات المتبادلة.

شارك في الاجتماع ممثلون رسميون من وكالة الفضاء التركية ولجنة الفضاء الكازاخستانية ووكالة الأبحاث الفضائية والتكنولوجيا الأوزبكية ووزارة التنمية الرقمية القيرغيزية ووزارة الصناعة والاتصالات التركمانستانية وقسم الأبحاث الفضائية لدى وزارة الخارجية والتجارة المجرية.

تحدث المشاركون عن نشاط مجال الأبحاث الفضائية في بلدانهم. اعلن ان باكو ستستضيف عام 2023 المؤتمر الدولي الـ74 للعلوم الفضائية.

في ختام الاجتماع تم توقيع وثيقة رسمية لتطوير التعاون الفضائي بين البلدان الأعضاء والمراقبة لمنظمة الدول التركية.