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    أذربيجان تكشف عن قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا معها

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٠]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تصدرت إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قائمة دول الخليج الأكثر تبادلا تجاريا أجرته أذربيجان معها خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أنه بلغ خلال تلك الفترة حجم التبادل التجاري مع إيران 390.4 مليون دولار ومع الإمارات العربية المتحدة 40.3 مليون دولار أمريكي ومع العربية السعودية 16.9 مليون دولار.

    ارتفع تبادل التجارة مع كل من 3 دول مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2020.

    هذه الدول في الثلاثة الأولى في قائمة دول الخليج المصدرة منتجاتها من أذربيجان. بلغت تكلفة الواردات من إيران 351.2 مليون دولار و27.7 مليون دولار من الإمارات و13.6 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.

    كما ارتفعت الواردات من هذه الدول.

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