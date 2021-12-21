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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٣:٢٤]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وكروات والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 11 شهرا من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 8 مليارات و152.8 مليون دولار أمريكي والى كروات 751.2 مليون دولار وإلى البرتغال 587.3 مليون دولار.

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