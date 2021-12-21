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    شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تبني محطة التزود بالوقود في شوشا المحررة

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٥‎٨]

    شوشا المحررة، 21 ديسمبر، أذرتاج

    دشنت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار محطة التزود بالوقود قرب قرية ايوازلي بمحافظة قبادلي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني على الطريق الواصل بين جوروس وقافان في أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن المحطة تبيع المحروقات بأية عملة دولية كانت.

    قال رئيس سوكار رونق عبد الله في كلمة القاها في افتتاح المحطة انها اول محطة في منطقة زنكزور الشرقية للشركة تسخر للمواطنين المحليين والأجانب وذلك ضمن اعمال إعادة البناء والإصلاح والاعمار على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وأضاف أن الشرطة تعمل على وضع مشروع تغويز الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وتأخذ في تنفيذ الاعمال في المستقبل القريب.

    وزاد عبد الله يف إن الشركة تواصل اعمال انشاء محطات تزود بالوقود في شوشا وأغدام وفضولي أيضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تبني محطة التزود بالوقود في شوشا المحررة
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    شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تبني محطة التزود بالوقود في شوشا المحررة