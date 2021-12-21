مناقشة توسيع العلاقات التجارية بين رواد الأعمال المحليين والأتراك

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

قام وفد برئاسة أمره أوزتيللي رئيس تجارة الخدمات الدولية لوزارة التجارة التركية بزيارة الى وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص توسيع العلاقات التجارية بين رواد الأعمال المحليين والأتراك في اللقاء مع رئيس مجلس إدارة الوكالة أورخان محمدوف.

يذكر ان الوفد يضم موظفين من وزارة التجارة التركية وأعضاء في منظمة العلاقات الاقتصادية الخارجية.