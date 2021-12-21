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    ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في نفطتشالا – صورة

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]

    نفطتشالا، 21 ديسمبر، أذرتاج

    تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط بندقية للصيد ذات الماسورة المزدوجة من طراز "توز" كان المواطن التفات علييف من سكان قرية مير قربانلي بالمحافظة يحتفظ عليها غير قانوني وبدون وثائق رسمية.

    ويجري التحقيق مع الواقعين لدى شرطة نفطتشالا.

     

    AZERTAG.AZ :ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في نفطتشالا – صورة
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