جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب أولمبيك ستار يومي 21-22 ديسمبر.
21 ديسمبر
خان لنكران – أتلتيكو باكو، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف ومحمدوف
دالغا – أدفوكات، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وأقايف وعسكروف
ذو الفقار – ستار كارقو الثاني، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وخليلوف وصمدلي
باكو فاير الثالث – بيبي هيبت، الحكام حسينوف واقايف ومحمدوف وحسينوف
22 ديسمبر
بورجالي – روان، الحكام غفارلي وأمير أصلانوف ونقييف وحسينوف
ايسما باكو – تيمسبورت، الحكام محمدوف وفرجوف وقولييف ونجفوف
بايكر تيلي – هوسان، الحكام نصيروف ونقييف ومحمدوف وأسدوف
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 أدفوكات 11 10 1 0 67-23 31
2 بايكر تيلي 11 9 1 1 35-17 28
3 باكو فاير الثالث 11 9 0 2 39-22 27
4 بيبي هيبت 11 7 0 4 41-34 21
5 روان 11 6 2 3 52-37 20
6 بورجالي 11 5 2 4 61-52 17
7 أتلتيكو باكو 11 4 2 5 38-28 14
8 دالغا 11 4 1 6 41-40 13
9 ستار كارقو الثاني 11 3 2 6 43-49 11
10 ايسما باكو 11 2 3 6 36-38 9
11 ذو الفقار 11 3 0 8 27-45 9
12 تيمسبورت 11 3 0 8 43-67 9
13 هوسان 11 3 0 8 38-92 9
14 خان لنكران 11 1 2 8 30-47 5
ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 25 هدفا ويتبعه عظيم زاده لاعب أتلتيكو باكو وقاسموف لاعب بورجالي برصيد 16 هدفا لكل واحد منهما.
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