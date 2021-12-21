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    جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٢]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب أولمبيك ستار يومي 21-22 ديسمبر.

    21 ديسمبر

    خان لنكران – أتلتيكو باكو، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف ومحمدوف

    دالغا – أدفوكات، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وأقايف وعسكروف

    ذو الفقار – ستار كارقو الثاني، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وخليلوف وصمدلي

    باكو فاير الثالث – بيبي هيبت، الحكام حسينوف واقايف ومحمدوف وحسينوف

    22 ديسمبر

    بورجالي – روان، الحكام غفارلي وأمير أصلانوف ونقييف وحسينوف

    ايسما باكو – تيمسبورت، الحكام محمدوف وفرجوف وقولييف ونجفوف

    بايكر تيلي – هوسان، الحكام نصيروف ونقييف ومحمدوف وأسدوف

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 أدفوكات 11 10 1 0 67-23 31

    2 بايكر تيلي 11 9 1 1 35-17 28

    3 باكو فاير الثالث 11 9 0 2 39-22 27

    4 بيبي هيبت 11 7 0 4 41-34 21

    5 روان 11 6 2 3 52-37 20

    6 بورجالي 11 5 2 4 61-52 17

    7 أتلتيكو باكو 11 4 2 5 38-28 14

    8 دالغا 11 4 1 6 41-40 13

    9 ستار كارقو الثاني 11 3 2 6 43-49 11

    10 ايسما باكو 11 2 3 6 36-38 9

    11 ذو الفقار 11 3 0 8 27-45 9

    12 تيمسبورت 11 3 0 8 43-67 9

    13 هوسان 11 3 0 8 38-92 9

    14 خان لنكران 11 1 2 8 30-47 5

    ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 25 هدفا ويتبعه عظيم زاده لاعب أتلتيكو باكو وقاسموف لاعب بورجالي برصيد 16 هدفا لكل واحد منهما.

     

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