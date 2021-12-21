باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب أولمبيك ستار يومي 21-22 ديسمبر. 21 ديسمبر خان لنكران – أتلتيكو باكو، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف ومحمدوف دالغا – أدفوكات، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وأقايف وعسكروف ذو الفقار – ستار كارقو الثاني، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وخليلوف وصمدلي باكو فاير الثالث – بيبي هيبت، الحكام حسينوف واقايف ومحمدوف وحسينوف 22 ديسمبر بورجالي – روان، الحكام غفارلي وأمير أصلانوف ونقييف وحسينوف ايسما باكو – تيمسبورت، الحكام محمدوف وفرجوف وقولييف ونجفوف بايكر تيلي – هوسان، الحكام نصيروف ونقييف ومحمدوف وأسدوف ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن 1 أدفوكات 11 10 1 0 67-23 31 2 بايكر تيلي 11 9 1 1 35-17 28 3 باكو فاير الثالث 11 9 0 2 39-22 27 4 بيبي هيبت 11 7 0 4 41-34 21 5 روان 11 6 2 3 52-37 20 6 بورجالي 11 5 2 4 61-52 17 7 أتلتيكو باكو 11 4 2 5 38-28 14 8 دالغا 11 4 1 6 41-40 13 9 ستار كارقو الثاني 11 3 2 6 43-49 11 10 ايسما باكو 11 2 3 6 36-38 9 11 ذو الفقار 11 3 0 8 27-45 9 12 تيمسبورت 11 3 0 8 43-67 9 13 هوسان 11 3 0 8 38-92 9 14 خان لنكران 11 1 2 8 30-47 5 ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 25 هدفا ويتبعه عظيم زاده لاعب أتلتيكو باكو وقاسموف لاعب بورجالي برصيد 16 هدفا لكل واحد منهما.

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

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