الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تعد تركيا وروسيا وسويسرا وجورجيا والبرازيل من بين أكبر مصدري المنتجات غير النفطية من أذربيجان في الفترة ما بين أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 763.7 مليون دولار إلى روسيا و587 مليون دولار إلى تركيا و204.5 مليون دولار إلى سويسرا و143.3 مليون دولار إلى جورجيا و70.8 مليون دولار إلى البرازيل خلال 11 شهرا.