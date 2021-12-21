معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في نوفمبر

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في نوفمبر وأدنى معدل لها في مايو.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في نوفمبر مليارين و951.5 مليون دولار أمريكي وفي مايو مليار و62.9 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال هذا العام بلغت 19 مليارا و800 مليون دولار.