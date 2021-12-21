  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٨]

    باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 11 شهرا من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 802.2 مليون دولار والى أوكرانيا 446.9 مليون دولار والى بيلاروس 290.9 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
    استيراد 7352 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 11 شهرا
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في نوفمبر
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢١]
    الدول الرئيسية لتصدير المنتجات غير النفطية الأذربيجانية
    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٦]
    مناقشة توسيع العلاقات التجارية بين رواد الأعمال المحليين والأتراك
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة