أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال أشهر يناير - يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 11 شهرا من العام الجاري.

بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 802.2 مليون دولار والى أوكرانيا 446.9 مليون دولار والى بيلاروس 290.9 مليون دولار.