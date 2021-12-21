جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 23-24 ديسمبر.
23 ديسمبر
أليانس غروب – باكو فاير الثاني، الحكام أقايف وخاصييف وحسينوف وعسكروف
ياسامال – ستار كارقو، الحكام جبرائيلوف وملكوف وفرجوف ومحمدوف
أكاديمية الرياضة – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وبالاشوف وصمدلي
قراباغ فضولي – فورزا نفطجي، الحكام محمدوف وفرجوف وملكوف وأسدوف
24 ديسمبر
أولدوز – باسو، الحكام غفارلي وبالاشوف وحسينوف ونجفوف
شوشا – ستاندارد، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وملكوف وصمدلي
مترو باكو – زنكيلان، الحكام حسنوف وحسينوف وبالاشوف وحسينوف
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 فورزا نفطجي 11 11 0 0 82-13 33
2 ستاندارد 11 10 0 1 86-21 30
3 أكاديمية الرياضة 11 9 1 1 80-20 28
4 شوشا 11 9 1 1 49-27 28
5 ستار كارقو 11 6 1 4 74-39 19
6 أليانس غروب 11 6 0 5 55-47 18
7 زنكيلان 11 4 2 5 57-60 14
8 دستة أوردوباد 11 4 0 7 38-66 12
9 ياسامال 11 3 1 7 28-50 10
10 مترو باكو 11 3 1 7 42-94 10
11 باسو 11 3 0 8 35-50 9
12 باكو فاير الثاني 11 3 0 8 39-71 9
13 قراباغ فضولي 10 1 1 8 30-68 4
14 أولدوز 10 0 0 10 20-69 0
ويتصدر قائمة الهدافين حسنوف لاعب ستاندارد برصيد 34 هدفا وجبرائيلوف لاعب الاكاديمية برصيد 33 هدفا وعيسايف لاعب فورزا نفطجي برصيد 31 هدفا.
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