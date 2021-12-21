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    جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٠]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 23-24 ديسمبر.

    23 ديسمبر

    أليانس غروب – باكو فاير الثاني، الحكام أقايف وخاصييف وحسينوف وعسكروف

    ياسامال – ستار كارقو، الحكام جبرائيلوف وملكوف وفرجوف ومحمدوف

    أكاديمية الرياضة – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وبالاشوف وصمدلي

    قراباغ فضولي – فورزا نفطجي، الحكام محمدوف وفرجوف وملكوف وأسدوف

    24 ديسمبر

    أولدوز – باسو، الحكام غفارلي وبالاشوف وحسينوف ونجفوف

    شوشا – ستاندارد، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وملكوف وصمدلي

    مترو باكو – زنكيلان، الحكام حسنوف وحسينوف وبالاشوف وحسينوف

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 فورزا نفطجي 11 11 0 0 82-13 33

    2 ستاندارد 11 10 0 1 86-21 30

    3 أكاديمية الرياضة 11 9 1 1 80-20 28

    4 شوشا 11 9 1 1 49-27 28

    5 ستار كارقو 11 6 1 4 74-39 19

    6 أليانس غروب 11 6 0 5 55-47 18

    7 زنكيلان 11 4 2 5 57-60 14

    8 دستة أوردوباد 11 4 0 7 38-66 12

    9 ياسامال 11 3 1 7 28-50 10

    10 مترو باكو 11 3 1 7 42-94 10

    11 باسو 11 3 0 8 35-50 9

    12 باكو فاير الثاني 11 3 0 8 39-71 9

    13 قراباغ فضولي 10 1 1 8 30-68 4

    14 أولدوز 10 0 0 10 20-69 0

    ويتصدر قائمة الهدافين حسنوف لاعب ستاندارد برصيد 34 هدفا وجبرائيلوف لاعب الاكاديمية برصيد 33 هدفا وعيسايف لاعب فورزا نفطجي برصيد 31 هدفا.

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