باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج تنطلق مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 23-24 ديسمبر. 23 ديسمبر أليانس غروب – باكو فاير الثاني، الحكام أقايف وخاصييف وحسينوف وعسكروف ياسامال – ستار كارقو، الحكام جبرائيلوف وملكوف وفرجوف ومحمدوف أكاديمية الرياضة – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وبالاشوف وصمدلي قراباغ فضولي – فورزا نفطجي، الحكام محمدوف وفرجوف وملكوف وأسدوف 24 ديسمبر أولدوز – باسو، الحكام غفارلي وبالاشوف وحسينوف ونجفوف شوشا – ستاندارد، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وملكوف وصمدلي مترو باكو – زنكيلان، الحكام حسنوف وحسينوف وبالاشوف وحسينوف ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن 1 فورزا نفطجي 11 11 0 0 82-13 33 2 ستاندارد 11 10 0 1 86-21 30 3 أكاديمية الرياضة 11 9 1 1 80-20 28 4 شوشا 11 9 1 1 49-27 28 5 ستار كارقو 11 6 1 4 74-39 19 6 أليانس غروب 11 6 0 5 55-47 18 7 زنكيلان 11 4 2 5 57-60 14 8 دستة أوردوباد 11 4 0 7 38-66 12 9 ياسامال 11 3 1 7 28-50 10 10 مترو باكو 11 3 1 7 42-94 10 11 باسو 11 3 0 8 35-50 9 12 باكو فاير الثاني 11 3 0 8 39-71 9 13 قراباغ فضولي 10 1 1 8 30-68 4 14 أولدوز 10 0 0 10 20-69 0 ويتصدر قائمة الهدافين حسنوف لاعب ستاندارد برصيد 34 هدفا وجبرائيلوف لاعب الاكاديمية برصيد 33 هدفا وعيسايف لاعب فورزا نفطجي برصيد 31 هدفا.

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

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