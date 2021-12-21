استيراد 7352 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 7352 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 10 مليارات و409.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
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