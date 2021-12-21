نقل 24.1 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 11 شهرا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم تصدير 32 مليونا و53.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 24 مليونا و110.2 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن 3 ملايين و212 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.