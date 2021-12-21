نقل 24.1 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٨]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم تصدير 32 مليونا و53.4 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 24 مليونا و110.2 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.
كما تم شحن 3 ملايين و212 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.
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