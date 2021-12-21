جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

تنطلق الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

22 ديسمبر

زيرة الرديف – توران طاووس، الحكام علييف وطالب زاده وعزيزلي وجليلوف، ملعب أي اس كا أرينا، باكو

الجيش الرياضي – كشلة الرديف، رحيموف ومحمدوف ومامادوف والله وردييف، ملعب قصبة بناء، بناء، باكو

زاقاتالا – نفطجي الرديف، إسماعيلي وحسينوف وتيموروف وعلييف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

23 ديسمبر

صباح الرديف – كبز كنجة، الحكام بايراموف وإبراهيموف وسليمانوف وحاجييف، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو

غابالا الرديف – سومقايت الرديف، الحكام بكروف ومحمدوف وقولييف وحمزة زاده، ملعب غابالا المركزي، غابالا

قراداغ لوكباتان – قراباغ الرديف، الحكام محمدوف وعلييف وكريموف وبايراموف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، لوكباتان، باكو

ويستريح هذه الجولة نادي صبائل الرديف.

ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

1 قراداغ لوكباتان 11 8 1 2 23-9 25

2 كشلة الرديف 11 6 3 2 18-9 21

3 كبز كنجة 11 5 6 0 21-13 21

4 الجيش الرياضي 11 6 2 3 23-14 20

5 قراباغ الرديف 11 5 4 2 22-13 19

6 صباح الرديف 11 5 2 4 16-15 17

7 نفطجي الرديف 11 5 2 4 23-18 17

8 زاقاتالا 11 4 3 4 15-16 15

9 سومقايت الرديف 11 4 1 6 10-18 13

10 توران طاووس 11 3 2 6 14-20 11

11 صبائل الرديف 12 2 2 8 15-25 8

12 غابالا الرديف 11 2 2 7 14-20 8

13 زيرة الرديف 11 1 2 8 10-34 5

ويتصدر قائمة الهدافين الله قولييف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 12 هدفا ويتبعه قولييف لاعب صباح الرديف برصيد 6 أهداف.