  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الجورجي

    ٢١.١٢.٢٠٢١ [١٩:٠٢]

    باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 ديسمبر اليوم وزير الدفاع الجورجي جؤانشر بورجولادزي.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الجورجي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٨]
    الرئيس إلهام علييف يدلي في بروكسل بحديث صحفي لجريدة أيل سوله 24 اوبه الإيطالية
    ١٧.١٢.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي
    ١٦.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٠]
    عقد لقاء غير رسمي بين رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني في بروكسل بمبادرة رئيس فرنسا – صور
    ١٦.١٢.٢٠٢١ [١٠:٢٦]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في اجتماع القمة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي في بروكسل – صور
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الجورجي