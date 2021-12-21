باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 ديسمبر اليوم وزير الدفاع الجورجي جؤانشر بورجولادزي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الدفاع الجورجي

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