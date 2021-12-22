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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 21 ديسمبر

    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٥‎٣]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 30 الفا و365 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 3 آلاف و758 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و985 شخص ضمن المرحلة الثانية و22 ألفا و622 شخص ضمن المرحلة الثالثة.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و97 ألفا و316 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و144 ألف و676 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و645 ألف و903 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و306 ألف و737 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 30 ألف جرعة من لقاح كورونا في 21 ديسمبر
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