البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0168
أورو EUR 1 1.9262
دولار أسترالي AUD 1 1.2182
روبل بيلاروس BYN 1 0.6684
ريال برازيلي BRL 1 0.3023
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1075
كرون دنماركي DKK 1 0.259
لاري جورجي GEL 1 0.544
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.3346
دينار الكويت KWD 1 5.6183
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4043
بيسو المكسيك MXN 1 0.0797
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0958
كرون النرويج NOK 1 0.1884
زلوتي بولندا PLN 1 0.4143
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.023
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3814
دولار سنغافورة SGD 1 1.2459
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1253
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0626
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1654
كرون التشيك CZK 1 0.0755
يوان الصين CNY 1 0.2672
جنيه إنكلترا GBP 1 2.264
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5398
كرون السويد SEK 1 0.1886
فرنك سويسرا CHF 1 1.8471
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1441
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4983
بيسو تشيلي CLP 100 0.2049
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0158
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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