قاخ، 22 ديسمبر، أذرتاج تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة. قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها شرطة قاخ اسفرت عن ضبط بندقيتين للصيد ذاتي الماسورة المزدوجة كانا المواطنان جوشقون محمدوف ووقار عثمانوف من سكان المحافظة يحتفظان عليهما غير قانوني وبدون وثائق رسمية. ويجري التحقيق مع الواقعين لدى شرطة قاخ.

AZERTAG.AZ : ضبط بندقيتين للصيد غير قانونيتين ذاتي الماسورة المزدوجة لدى مواطنين في قاخ – صورة

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